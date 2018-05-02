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Suriyelilerin milletvekili adayı Hafez!

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen binlerce kişinin ve Türk vatandaşı olan 50 bin Suriyeli mültecinin sesini duyurmak için Türkmen isim Semir Hafez AK Parti'den milletvekilliği adaylığı çalışmalarına başladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:35
Suriyelilerin milletvekili adayı Hafez!

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 3 milyon sığınmacıdan beyaz yakalı olarak bilinen çeşitli mesleklere sahip 50 binine Türk vatandaşlığı verildi. Türk vatandaşı olanlar 3.5 milyon Suriyeli adına 24 Haziran'da oy kullanabilecek.

Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberine göre Türk vatandaşlığına geçen 50 bin Suriyeli, 24 Haziran seçimlerinde TBMM'de kendilerini temsil edecek bir Suriye uyruklu bir milletvekili adayı çıkarmak için harekete geçti. Türk vatandaşı Suriyelilerin adayı Suriye Türkmen Meclisi eski Başkanı Semir Hafez.

İMZA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Türkiye'de bulunan Türkmen ve Arap Suriyeli gruplar, Yayladağı, Antakya ve Osmaniye'den imza kampanyası düzenledi. Şimdiye kadar 5 bin imzanın toplanarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiği, kısa sürede bu sayının 25 bine ulaşacağı belirtiliyor.

Halen Uluslararası Arap Akademisyenler Derneği Başkanı olan Semir Hafez, Türkiye'de 80 milyon insandan bahsederken bu sayının artık 83.5 milyon olduğunu söyledi. Hafez “Suriyeli 3.5 milyon sığınmacının sıkıntıları çok. İster ikamet ister sağlıkta ve eğitimde bir çok sorun yaşıyorlar ve temsilcileri yok. Seçmen olarak sayıları 50 bin ve bu az bir rakam olabilir ancak, 3.5 milyon insanın temsil edilmesinden söz ediyoruz” dedi. Suriyeliler'in kendisinin aday olması konusunda yoğun baskı yaptığını belirten Hafez, “Hem Türkiye'yi hem Suriye'yi ve Suriyeliler'i tanıyan biri Mecliste olsun istiyorlar. Bu nedenle benim temsilcileri olmamı istediler. Benim veya bir başkasının olması önemli değil ama bu insanların diğer azınlıklar gibi bir kontenjana ihtiyaçları var. Yakında 120 bin belki 130 bin kişiye vatandaşlık verilecek. Bu sayı daha da artatabilir” dedi.

Suriyeliler'in çok fazla sorunu olduğunu ama dertlerini anlatmakta ve çözmekte zorluk yaşadıklarını belirten Hafez, şunları söyledi:

“Vatandaşlık konusu var, sağlık eğitim konuları var. Günde 25-30 telefon alıyorum. Bu insanların dertlerini anlatacak kimseleri yok. Hatta bu insanlar için sadece bir milletvekili değil bakanlık kurulması da gerekiyor. Dönüş için açılan yerler genellikle kırsal bölgeler. Savaştan önce kırsalda yaşayan insanlar bu bölgelere gidebilir. Ancak Türkiye'yle gelenlerin 2.5 milyonu şehirli. Bu insanların dönüşü zor görünüyor. Kalanların mutlaka temsil edilmesi gerekiyor.”

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:35
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  2. Semir Hafez
  3. ak parti
  4. suriyeliler

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