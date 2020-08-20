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Aktüel Suriyelilerin konakladığı geçici barınma merkezinde yeni Kovid-19 tedbirleri
Aktüel

Suriyelilerin konakladığı geçici barınma merkezinde yeni Kovid-19 tedbirleri

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:12:32 -
Suriyelilerin konakladığı geçici barınma merkezinde yeni Kovid-19 tedbirleri

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Suriyelilerin konakladığı Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin yeni tedbirler alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, barınma merkezinde Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği belirtildi.

Bu kapsamda yeni tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan misafirlerin zorunlu haller dışında konteynerlerinden çıkmasının sınırlandırılmasına, sağlık sebebi hariç il dışı ve il içi yol izin belgesi verilmemesine, çalışma izni ile il dışına gidenlerin dönüşlerinden itibaren 14 gün ailesi ile konteynerlerinde izalosyonda kalmasına, il içi günlük çarşı çıkışlarına sadece çalışan misafirlerin gitmesine izin verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Zaruri durumlarda ise aileden sadece 1 kişinin ihtiyaçlarını karşılayıp dönmesi için çarşı çıkışına izin verilmesine, barınma merkezimde maske takılması zorunlu olup uyulmadığı takdirde ilgili kişiye 14 gün barınma merkezinden çıkış yasağı konulmasına, misafirlerin ikinci bir karara kadar ibadetlerini evlerinde yapmalarına oy birliğiyle karar verilmiştir."

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