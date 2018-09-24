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Suriyelilerin barındığı çadır kentlerle ilgili flaş gelişme!

Mardin Göç İdaresi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, geçici barınma merkezlerin olan Adıyaman merkez, Gaziantep Nizip 1, Islahiye, Karkamış ve Midyat geçici barınma merkezlerinin 31 Ağustos itibarıyla kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 20:48
Suriyelilerin barındığı çadır kentlerle ilgili flaş gelişme!

Mardin Göç İdaresi Müdürlüğünce, Midyat Geçici Barınma Merkezinde kalan 3 bin 541 Suriyeliden bin 754’ünün tercihleri doğrultusunda diğer geçici barınma merkezlerine nakledildiği bildirdi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçici barınma merkezlerinin yenilenme sürelerinin gelmesi, altyapı ve fiziki koşullarının durumu gibi hususlar göz önüne alınarak Adıyaman merkez, Gaziantep Nizip 1, Islahiye, Karkamış ve Midyat geçici barınma merkezlerinin 31 Ağustos itibarıyla kapatılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Kapatılacak geçici barınma merkezlerindeki yabancılara başka bir geçici barınma merkezine geçmelerine veya talep ettikleri illerde ikamet etmelerine ilişkin seçenek sunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda ilimizde bulunan Midyat Geçici Barınma Merkezinde barınan 3 bin 541 yabancıdan bin 754’ü tercihleri doğrultusunda diğer geçici barınma merkezlerine nakledilmiştir. Gönüllü olarak geçici barınma merkezi dışında, şehir merkezlerinde ikamet etmek isteyen bin 787 yabancıya ise ailede bulunan kişi sayısı da dikkate alınarak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından gerekli nakdi yardım ve kolaylık sağlanmıştır. İlimizdeki geçici barınma merkezinin kapatılması ve burada bulunan yabancıların nakilleri aşamalarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır."

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 20:48
  1. Mardin
  2. Gaziantep
  3. Adıyaman
  4. Suriyeliler
  5. Çadır kent

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