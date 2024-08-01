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Gündem Suriyelileri hedef alan faşistlerin maskesi yine düştü! Hem ÖSYM’de derece yaptı hem tercih yapamıyor
Gündem

Suriyelileri hedef alan faşistlerin maskesi yine düştü! Hem ÖSYM’de derece yaptı hem tercih yapamıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-01 16:28:00 -
Suriyelileri hedef alan faşistlerin maskesi yine düştü! Hem ÖSYM’de derece yaptı hem tercih yapamıyor

Ülkemizde Suriyeli mültecileri hedef alan Suriyelilerin Türk vatandaşlarından bile daha fazla hakka sahip olduğu iddiasını ortaya atan faşistlerin maskesi bir kez daha düştü. Ülkemizde fen lisesinden mezun olan ve girdiği ÖSYM’de Suriyeli Neğem Zahir, mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle tercih yapamıyor ve üniversite okuyamıyor.

 yeniakit.com.tr  

Ülkemizde Suriyeli mültecileri hedef alan faşistlerin maskesini düşürecek bir haber de eğitim alanından geldi.  Türkiye’de fen lisesinden mezun olan Suriye vatandaşı Neğem Zahir, YKS’de 3 milyon öğrenci arasından 12 bininci oldu. Türkiye vatandaşı olacağını umarak üniversite sınavına hazırlanan ve derece yapan Zahir, vatandaşlık alamadı ve ÖSYM mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle tercih de yapamadı.

Çözüm bekleniyor

Yaptığı dereceyle parlak bir gelecek vaat eden Neğem Zahir ve benzer durumdaki öğrenciler için ÖSYM’nin, YÖK’ün, MEB’in bir çözüm üretmesi bekleniyor. 3 milyon öğrenci arasından 12 bininci olan Zahir’in mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor.


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Irkçılar rezil oldu

Öte yandan, Zahir’in başına gelenler, “Suriyelilerin Türkiye vatandaşlarından daha fazla hakları var” diyerek her fırsatta göçmenleri hedef gösteren ırkçıları da bir kez daha rezil etti. “Önüne gelen vatandaş yapılıyor” diyen başta Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ olmak üzere ırkçı tayfanın yalan söylediği ve başarılı bir öğrencinin bile rahat rahat vatandaş yapılmadığı ortaya çıkmış oldu.

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