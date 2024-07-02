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Gündem "Suriyelilere vergi muafiyeti var" iddiasına DMM cevap verdi
Gündem

"Suriyelilere vergi muafiyeti var" iddiasına DMM cevap verdi

Yeniakit Publisher
2024-07-02 22:28:00 -
"Suriyelilere vergi muafiyeti var" iddiasına DMM cevap verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir televizyon programında öne sürülen, Suriyelilere vergi muafiyeti olduğu ve KDV ile Emlak Vergisi vermediklerine ilişkin iddiaları yalanladı.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "bir televizyon programında ortaya atılan, ’Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/emlak vergisi vermiyorlar’ iddiasının doğru olmadığı" ifade edildi.

"Türkiye’nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur" bilgisi verilen paylaşımda, ilgili birimler tarafından vergi denetiminin düzenli olarak yapıldığı vurgulandı ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Kaynak: AA

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