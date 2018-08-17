Suriyeliler teşekkür edip ülkelerine döndü!

Esenyurt’tan memleketlerine kalıcı olarak kesin dönen Suriyelilerin sayısı her geçen gün artıyor. 42 Suriyeli daha Kurban Bayramı öncesi memleketlerine uğurlanırken 750 kişi de dönüşe hazır bekliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye’de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından bölgenin güvenli hale gelmesi, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönme isteğini artırdı. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriyelilerin ülkelerinin güvenli bölgelerine dönmeleri gerektiği yönündeki beyanatları da kalıcı kesin dönüşlere ivme kazandırdı. Esenyurt Belediyesinin organizasyonu ile ülkelerine kesin dönüş yapan 42 kişilik Suriyeli grubu daha memleketlerine uğurlandı. Kurban Bayramı’nı vatanlarında karşılayacak olmanın heyecanıyla Esenyurt Belediyesine ait otobüse binen Suriyeliler, ülkelerine dönmek üzere Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı. 3 otobüsle yola çıkan Suriyelilerden 21’i Cerablus’a, 21’i ise Afrin’e gidecek. Kesin dönüş yapan Suriyelilerin eşyaları da Esenyurt Belediyesi tarafından önceden memleketlerine gönderildi.

"ESENYURT'TAN AYRILAN SURİYELİ SAYISI 3 BİNİ BULDU"

Esenyurt’tan yola çıkan kafileyi bizzat uğurlayan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatape, ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Başkan Ali Murat Alatepe, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cerablus ve Afrin’i güvenli hale getirdiğini belirterek, “İlçemizde bulunan ve önceden giden Suriyelilerin orda düzenlerini kurması buradaki akraba ve komşularının da geri dönme isteğini arttırıyor. Daha önceden de çeşitli sayılarda Suriyeliyi gönderdik ve bu ciddi rakamlara ulaştı. Esenyurt’tan ayrılan Suriyelilerin sayısı 3 bini buldu. İşlemleri tamamlanan Suriyelileri kafileler halinde ülkelerine uğurluyoruz. Dönüş yapan Suriyelilerin orada kurdukları lokantalara, gıda işletmelerine Esenyurt adını verdiklerini öğrendik. Kendileri uzun yıllar burada yaşadıkları için Esenyurt’la özdeşleştiler ve bunu isimle yaşatmak istiyorlar” dedi.

"SURİYE'DE TİCARET RAYINA GİRİYOR"

Başkan Ali Murat Alatepe, bu süreçte Suriyelileri misafir ettiklerini belirterek, “Oraların düzeldiği zaman Suriyelerin dönmesi gerekiyor. Mehmetçiğin temizlediği bölgelerde yaşayan Suriyeliler de ülkelerine dönüyor. Onlar da burada kalmak istemiyor memleketlerine dönmek istiyor. Suriye’de düzelen noktalarda ticaret hızla artıyor. Çünkü birçok ihtiyaç var ve bunların karşılanacağı yer az“ dedi. Kendilerinin üzerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirten Alatepe, “Bu konuda biz Suriyelileri sınırda Kızılay ve AFAD’a teslim ediyoruz. Onlar gerekli işlemlerin ardından Suriyelileri evlerine götürüyor. Bu dönüş onların kesin dönüşü. Buralara gelmek isterlerse bundan sonra pasaportla gelebilirler” dedi.

Başkan Alatepe, bayramdan sonra da AFAD’ın onay verdiği anda 700 kişilik bir Suriyeli grubunda dönmek için hazır beklediğini söyledi.

Ülkelerine kesin dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, İl Göç İdaresine başvurarak sığınmacılık statülerinin sonlandırılmasını talep ediyorlar. İşlemleri tamamlandıktan sonra da verilen izin kağıtları ile ülkelerine kesin dönüş yapıyorlar. Esenyurt Belediyesi ise Suriyeli sığınmacılara bürokratik işlemlerde rehberlik ediyor ve gruplar halinde sınıra taşıyor. Burada sığınmacıları teslim alan AFAD veya Kızılay ekipleri sınır geçişlerini organize ederek evlerine ulaşmalarını sağlıyor. Kesin dönüş olarak Türkiye’den ayrılanlar bir daha Türkiye’ye gelmek isterse bu ancak pasaportla mümkün olabilecek.