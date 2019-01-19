Suriyeliler oy kullanacak mı? Bu seçimde kaç suriyeli oy kullanacak 2019

Türkiye’ye milyonlarca Suriyeli mülteci bulunmakta. Suriye’deki iç savaş nedeniyle yurtlarından kaçmak zorunda kalan Suriyelilere Türkiye açık kapı politikası uygulayarak milyonlarca Suriyeliye ensar görevinde bulundu. Muhalefet, Türkiye’de her seçim öncesi Suriyeli vatandaşlar üzerinden algı operasyonu yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Suriyeli vatandaşlar yine gündemde. Bakan Süleyman Soylu Türkiye’de ne kadar Suriyelinin oy kullanacağını açıkladı. Peki Suriyeliler oy kullanacak mı? Bu seçimde kaç suriyeli oy kullanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart seçimleri ile açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Soylu'nun yerel seçimlerde ne kadar Suriyelinin oy kullancağına ilişkin açıklaması: “Adres bilgilerinde eksiklik olduğunu tespit ettiğimiz 363 bin 555 vatandaşımıza çağrıda bulunduk, SMS ile bildirim yaptık. 64 bin 348 vatandaşımız başvuruda bulundu ve bu sayede bilgilerini güncelleyerek oy kullanmalarının önündeki engeli kaldırmış olduk. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmış 53 bin 99 Suriyeli 31 Mart seçimlerinde oy kullanabilecek. Seçim günü 547 bin kolluk personelimiz görev başında olacak.Yaptığımız risk analizleri ve bundan önce meydana gelen seçim olaylarının tahlili neticesinde terör örgütünün tehdit ve baskı yoluyla vatandaşlarımızın oy kullanma hakkına tesir edebileceği değerlendirilen 11 il ve 12 ilçemize, yine bu il ve ilçelerdeki üs bölgelerinde görevli 6 bin 680 ilave kolluk personeli, seçim günü için görevlendirildi.”