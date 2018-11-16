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Suriyeliler ile market sahibi arasında 'veresiye' kavgası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Suriyeli vatandaşlar ve market sahibi arasında kavga çıktı. Meydana gelen olayda marketin camları kırıldı.

16 Kasım 2018 Cuma 23:04
Suriyeliler ile market sahibi arasında 'veresiye' kavgası

Antalya'da, Suriyeli vatandaşlar arasında veresiye alışveriş yüzünden çıkan kavgada marketin camları kırıldı, bir kadın baygınlık geçirdi.

Manavgat ilçesi Aşağıhisar Mahallesi'nde oturan Suriyeli bir kadın, iddiaya göre kendi vatandaşları tarafından işletilen marketten veresiye alışveriş yapmak istedi. Market sahibi, kadın müşteriye, eski borçlarını hatırlatarak alışveriş yapmasına izin vermedi. Bunun üzerine ismi açıklanmayan market sahibi, yine ismi açıklanmayan kadının eline vurarak, aldığı ürünleri bırakmasını söyledi. Kadının haber vermesi üzerine olay yerine gelen yakınları ile market sahibi arasında kavga çıktı.

Market sahibi şikayetçi oldu

Market sahibinin yakınlarının da karıştığı kavgada, taraflar birbirine sopa, demir çubuk ve yol kenarındaki dubalarla saldırdı. Marketin camlarının kırıldığı kavgada, bir kadın ise baygınlık geçirdi. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen polis ekipleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Kadının yakınları kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, market sahibi ve yakınları ise karşı taraftan şikayetçi oldu.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 23:04
  1. Antalya
  2. Suriyeli
  3. market

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