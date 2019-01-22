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Suriyeliler için yetimhane kurup atölye açacak

Damsco Group, Türk Kızılayı iş birliği ile Hatay ve Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi sığınmacılara yardımda bulundu. Damsco Group Yönetim Kurulu Başkanı Mohannad Al Masre; Türk Kızılayı ile iş birliği yaparak özellikle gençlerden oluşan insan kaynağının gelişimi için farklı meslek atölyelerine destek verdiklerini söyledi.

22 Ocak 2019 Salı 12:06
Suriyeliler için yetimhane kurup atölye açacak

Yardımların dağıtımı için Hatay’a giden Damsco Group Yönetim Kurulu Başkanı Mohannad Al Masre, Serinyol Mahallesi'ndeki Kızılay Lojistik Merkezini ziyaret etti. Merkezdeki yetkililerden Kızılayın Türkiye ve Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine sunduğu yardımlar ve çalışma mekanizması hakkında bilgi alan Al Masre, Boynuyoğun Kampı’nı da gezdi. Buradaki Suriyeli mültecilerin durumunu ve meslek kurslarını inceleyerek ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtan Al Masre, Çatışma Çocuklarını Koruma Derneği’ne bağlı bir yetimhaneyi de ziyaret etti ve derneğe ısıtma sistemi yaptırma taahhüdünde bulundu. 

Yetimhane inşa edecek

Mohanned Al Masre, burada gazetecilere yaptığı açıklamada; Damsco Group olarak Türkiye’deki Suriyelilere yönelik yapmayı planladıkları birçok projenin olduğunu belirtti. Hatay’da 80 yatak kapasiteli bir yetimhane inşa edeceklerini aktaran Al Masre, bunun yanı sıra Suriyelilerin iş dünyasındaki gelişimini sağlamak için meslek edinme merkezleri açacaklarını söyledi. 

Suriye'nin geleceğine yatırım

Damsco Group’un yaptığı yardımları her iş adamının kendi halkına ve vatanına yönelik yerine getirmesi gereken bir sorumluluk olarak niteleyen AL-masre, “Yaptığımız ve yapacağımız yardımlar, Suriye'nin geleceğinde rol oynayacak olan gençlerin yeteneklerini arttırmaya katkıda bulunarak, insan gelişimine odaklıdır” dedi. Suriyeli sığınmacı ve mültecinin, iş dünyasına girmek için mesleki yeterliliğe sahip olmadığını belirten AL-masre, insan kaynağını geliştirmenin, savaşın yıktığı Suriye'nin inşasında temel faktör olacağını vurguladı. 

Güvenli bölgede üretim yapılabilir

Suriyeli iş adamı, gelecek dönemin ülkesi için geçen 8 yıldan farklı olacağını ve bu yüzden de dış ülkelerden bir şeyler beklemeden çaba harcanması gerektiğini söyledi. Kurtarılan bölgelerdeki ürünlerin satışına dikkat çeken Al Masre şöyle konuştu: “Bu ürünler gerekli insan kaynağı bulunduktan sonra Suriye'nin sınırları içinde üretilebilir. Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesini sağlamak için çaba harcamak gerekiyor. Biz de buna teşvik etmek amacıyla yaklaşık iki bin kişiyi istihdam ederek katkıda bulunacağız.” 

Türkiye'ye teşekkür

İş adamlarına yardım etmekle yetinmeyip Suriye insanına yönelik ülke içinde yatırımlar yapmaları için çağrıda bulunan Al Masre, Türkiye’ye misafirperverliğinden dolayı takdir ve teşekkürlerini iletti. 2004 te Şam’da kurulan Damsco Group, Suriye, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde önemli projelere imza atmış ve yatırım planı yapmak üzere 2017'de Türk pazarında faaliyetlerine başladı. Damsco Group Enerji, konut, gıda, finans, maden ve teknoloji gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:06
  1. Hatay
  2. Damsco Group
  3. Damsco Group Yönetim Kurulu Başkanı Mohannad Al Masre

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