Suriyeliler barış koridorunu bekliyor: Temizlensin geri dönelim

Suriye’de 8 yıldır süren iç savaşta on binlerce insan hayatını kaybetti. Milyonlarca Suriyeli, doğdukları toprakları terk etmek zorunda kaldı. Bir yanda Esad rejiminin katliamları bir yandan da terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/PYD’nin zulmünden kaçan çoğunluğu kadın ve çocuk 3 milyon 643 bin 870 kişi Türkiye’ye sığındı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terörden temizlenen bölgelere savaştan kaçan aileler geri dönüş sağladı. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik ABD ile varılan mutabakat, Türkiye’de yaşayan Suriyelileri de sevindirirken eve dönüş umutlarını da artırdı. Suriye’nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinin kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü PYD/PKK’nın baskı ve zulümleri nedeniyle kaçarak sığındıkları Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kendi imkanlarıyla hayatlarını sürdüren Suriyelilerin evlerine dönme umutları ‘güvenli bölge’ gelişmesiyle tekrar yeşerdi. Suriyeliler, ülkelerinin kuzeyinde güvenli bölge kurulma çabalarından dolayı Türkiye’ye şükranlarını dile getiriyor.

YÜZBiNLERE UMUT OLDU

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih, yaptığı açıklamada, bölgenin güvenli hale gelmesi ve terör örgütünün temizlenmesiyle çok sayıda Suriyelinin dönüş yapacağını söyledi. Terör örgütünün insanlara büyük zulümler yaptığını anlatan Vecih, şöyle konuştu: İnsanlar bölgenin terörden temizlenmesini bekliyor çünkü bu terör örgütü, insanların evlerini, mallarını gasbetmiş, tarlalarını yakmış, çocuklarını da zorla alarak kendileri için savaştırmıştır. Bu bölge güvenli hale geldiği anda yüzbinlerce Suriyeli evlerine dönecektir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları sonrası nasıl evlerimize döndüysek bu bölgede de evlerimize döneriz. Anlaşma nasıl olursa olsun içinde Süleyman Şah Türbesi de eski yerine dönsün. Bu atamızın türbesini Türkmenler olarak biz koruyacağız. İnşallah bu bölge aydınlık olacak ve bu aydınlık tüm ülkeye yayılacaktır. Bu bölge özgürlük ve demokrasi örneği olacaktır.

ERDOĞAN’A DUA ETTİ

Raad Suphi ise güvenli bölgenin kurulacak olmasının kendileri için bayram niteliğinde olduğunu vurguladı. Gelişmelerden mutluluk duyduklarını belirten Suphi, sözlerini şöyle sürdürdü: Mutluyuz çünkü kendi topraklarımıza, doğduğumuz evlerimize dönme umutlarımız yeşerdi. İnşallah terör örgütü PYD/PKK da bölgeden çıkacak ve inşallah evlerimize güven içinde dönebileceğiz. Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Bize her türlü yardımı ve ev sahipliğini gösterdiler. Bize kimlik verdiler, ne kadar teşekkür etsek azdır. Ülkemizi ve bayramlarımızı çok özledik. İnşallah güvenli bölge oluşturulur ve evimize dönersek işte asıl en büyük bayramı o zaman yaşayacağız.”



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