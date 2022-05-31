Suriyeli yaşlı kadına yapılan çirkin saldırıya Armağan Çağlayan bile duyarsız kalamadı!

Armağan Çağlayan, Suriye uyruklu, engelli ve yaşlı bir kadının uğradığı şiddete tepki göstererek, "O tekmeyi kafasında hissetmeyen insan değildir" dedi.

Gaziantep’te geçtiğimiz gün 70 yaşındaki engelli Suriyeli bir yaşlı kadının şiddete maruz kaldığı görüntüler, kamuoyunun gündemine oturdu.

Suriyeli yaşlı kadına şiddet tepkilere neden oldu

Yaşlı kadın, kentteki çocuk hırsızına benzetildiği iddiasıyla Ş.Ç. isimli bir şahıs tarafından dövülürken, çaresizce ağlayan kadının görüntüleri kısa sürede tepkilere neden oldu.

Saldırgan ekiplerce tutuklanıp gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen kadın koruma altına alındı.

"Atılan tekmeyi kafasında hissetmeyen..."

Görüntülere sanat ve siyaset camiasından tepkiler de çığ gibi büyürken program yapımcısı Armağan Çağlayan da bu saldırıya duyarsız kalamadı.

Tepkisini sosyal medya hesabından gösteren Çağlayan, olaya tepkisiz kalanlara seslenerek "Yaşlı Suriyeli bir kadına atılan tekmeyi, kendi kafasında hissetmeyen ırkçıdır, insan değildir." ifadelerini kullandı.