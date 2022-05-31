  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Suriyeli yaşlı kadına yapılan çirkin saldırıya Armağan Çağlayan bile duyarsız kalamadı!
Gündem

Suriyeli yaşlı kadına yapılan çirkin saldırıya Armağan Çağlayan bile duyarsız kalamadı!

Suriye uyruklu, engelli ve yaşlı bir kadına yapılan çirkin saldırının görüntüleri Türkiye'de infiale neden olurken skandal olaya Armağan Çağlayan da tepki göstererek, "O tekmeyi kafasında hissetmeyen insan değildir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 19:34:00 - 2022-05-31 19:36:09

Armağan Çağlayan, Suriye uyruklu, engelli ve yaşlı bir kadının uğradığı şiddete tepki göstererek, "O tekmeyi kafasında hissetmeyen insan değildir" dedi.

Gaziantep’te geçtiğimiz gün 70 yaşındaki engelli Suriyeli bir yaşlı kadının şiddete maruz kaldığı görüntüler, kamuoyunun gündemine oturdu.

Suriyeli yaşlı kadına şiddet tepkilere neden oldu

Yaşlı kadın, kentteki çocuk hırsızına benzetildiği iddiasıyla Ş.Ç. isimli bir şahıs tarafından dövülürken, çaresizce ağlayan kadının görüntüleri kısa sürede tepkilere neden oldu.

Saldırgan ekiplerce tutuklanıp gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen kadın koruma altına alındı.

"Atılan tekmeyi kafasında hissetmeyen..."

Görüntülere sanat ve siyaset camiasından tepkiler de çığ gibi büyürken program yapımcısı Armağan Çağlayan da bu saldırıya duyarsız kalamadı.

Tepkisini sosyal medya hesabından gösteren Çağlayan, olaya tepkisiz kalanlara seslenerek "Yaşlı Suriyeli bir kadına atılan tekmeyi, kendi kafasında hissetmeyen ırkçıdır, insan değildir." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay