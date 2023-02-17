Suriyeli vatandaşları hedefe koyan Faruk Aksoy'a tokat gibi soru?

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Habertürk yorumcusu Faruk Aksoy, deprem bölgesinde gerçekleştirdiği canlı yayında Suriyeli vatandaşları hedef aldı.

Aksoy, bölgede yaşanan asayiş olaylarının Suriyeli vatandaşlar tarafından gerçekleştirildiğini söyleyerek, ülkemize sığınan göçmen vatandaşlar üzerinden yürütülen provokasyona ortaklık etti.

Haksöz gazetesi, Aksoy'un geldiği yeri hatırlattı.

"Hayrola Faruk Aksoy! Ümit Özdağ’a mı özendiniz?" diye sorulan haberde, "Bugün HaberTürk canlı yayınına katılan Faruk Aksoy, mültecileri hedef gösteren provokatörlere katıldı." denildi.

Faruk Aksoy'a sert sözlerle eleştiride bulunan Haksöz gazetesi, haberde şu ifadelere yer verdi:

Faruk Aksoy da Ümit Özdağ ve avenesinin açtığı kaos ve dezenformasyon yolunda yürümeye başladı. Habertürk haber kanalına canlı yayında katılan Faruk Aksoy’un aynı deprem de enkaz altında kalan, hayatını kaybeden mültecileri acaba kime hedef gösterdiğinin farkında mı?

Adapazarı İmam Hatip Lisesi’nde okurken hocalarınız size Türkçülük, Arapçılık, Kürtçülük yapmaktan kaçınılması gerektiğini öğretmemişler miydi? Deprem enkazının önünde ve üstelik acıların üzerine tuz dökercesine “Necip Millet” efsanesini ekranlarda pazarlayarak İslam kardeşliği hakikatine nasıl ihanet ettiğinizi göremiyor musunuz? Öyküneceğiniz kişi ırkçı-faşist provokatörler olmamalı. Ulusalcı klişelere sarılmak, etnik-milliyetçi temelde düşmanlıkları kışkırtmak büyük bir fitneye ortak olmak, vebali çok ağır bir günaha koşmak manasına gelir.

Suriyeli ve Afganlı muhacirleri yağmacı, hırsız, ölü soyucu gibi en çirkin suçlarla eşitleyen, öncelikli düşman olarak işaretleyen ırkçı nefret söyleminden ötürü acilen özür dilemeniz, sözlerinizi tashih etmeniz gerekmektedir. Bu tavsiyeleri ciddiye alıp almamak elbette sizin bilebileceğiniz bir iştir. Eğer hakkı ve sabrı tavsiye eden ayetler sizi bağlıyorsa, eğer adaleti ayakta tutma emrini beyan eden ayet ve hadisleri kılavuz olarak benimsiyorsanız ulusalcı-milliyetçi yalan ve iftiralarda inat etmezsiniz. Bizden hatırlatması...