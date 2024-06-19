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Yerel Suriyeli tarım işçisi çocuk boğularak öldü!
Yerel

Suriyeli tarım işçisi çocuk boğularak öldü!

Yeniakit Publisher
2024-06-19 15:03:00 -
Suriyeli tarım işçisi çocuk boğularak öldü!

Gaziantep'te acı bir olay meydana geldi. İslahiye ilçesinde, sıcak havadan bunalıp gölete giren mevsimlik tarım işçisi Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Gaziantep'te acı bir olay meydana geldi. İslahiye ilçesinde, sıcak havadan bunalıp gölete giren mevsimlik tarım işçisi Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sıcak havadan bunalıp gölete giren mevsimlik tarım işçisi Suriye uyruklu Muhammed Hinki (14), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yesemek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep’te ailesiyle birlikte gelerek biber tarlasında tarım işçiliği yapan Suriyeli Muhammed Hinki, sıcak havadan bunalıp gölete girdi. Bir süre sonra Muhammed Hinki'nin çırpındığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, sudan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan Muhammed Hinki, İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hinki burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hinki'nin cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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