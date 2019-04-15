'Suriyeli' sözleri tepki çekmişti... Sinan Gümüş özür diledi! Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, Fenerbahçe derbisi öncesinde Florya'dan hareket ederken takım otobüsünde tepki çeken sözlere imza attı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde, sarı-kırmızılı taraftarlar, takımı yolcu ederken, Sinan Gümüş'ün taraftarlara yönelik olarak söylediği, "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum" sözleri büyük tepki çekti. Özür diledi Sarı-kırmızılı oyuncu, takımın derbi maç için tesislerden ayrılması sırasında taraftarların uğurlamasını çeken Diagne'nin videosuna yansıyan sözlerinden dolayı özür diledi. Sinan Gümüş, Instagram hesabında yer alan mesajında, "Kesinlikle kötü niyetle olmayan bir sözümün yanlış anlaşılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa hepsinden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

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