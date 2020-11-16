  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suriyeli Selam ve kardeşi, İzmirli afetzedelere yardım eli uzattı
Aktüel

Suriyeli Selam ve kardeşi, İzmirli afetzedelere yardım eli uzattı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 23:41:30 -
Suriyeli Selam ve kardeşi, İzmirli afetzedelere yardım eli uzattı

ANKARA (AA) - Suriyeli kardeşler, harçlıklarını biriktirdikleri kumbaralarını depremden etkilenen İzmirli çocuklar ile Suriye'deki çatışmalardan kaçan çocuklar için açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kumbaralarındaki birikimlerini İzmir'deki depremden etkilenen çocuklar ile Suriye'de çatışmalardan kaçan çocuklara vermek istediklerini anlatan Suriyeli Selam ve kardeşinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

AFAD'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriyeli Selam ve kardeşinin videosu ile "Bir kumbara İzmir'e, bir kumbara da Suriye'ye. Suriyeli Selam ile kardeşi, İzmir'de depremden etkilenen ve Suriye'de çatışmalardan kaçan çocuklar için kumbaralarını bozdurdular." ifadesi yer aldı.

Suriyeli Selam, kardeşiyle yer aldığı videoda, İzmir'de meydana gelen depremden zarar görenlerin görüntülerinden çok etkilendiklerini ve harçlıklarını göndermek istediklerini söyledikleri yer aldı.

Babasının AFAD yetkilileri ile görüştüğünü aktaran Selam, yetkililerin kumbaralarını almak için geleceğini belirterek, "Allah Türkiye'ye yardım etsin." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet yetkilileri derhal göreve! Kemalist şahıstan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı
Gündem

Devlet yetkilileri derhal göreve! Kemalist şahıstan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

Youtube üzerinden yayın yapan İbrahim Atabey adlı Kemalist şahıs yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırdı.
Rusya’dan biraz önce açıklama geldi! Dağlık Karabağ’da yeni gelişme
Dünya

Rusya’dan biraz önce açıklama geldi! Dağlık Karabağ’da yeni gelişme

Dağlık Karabağ’da temas hattı boyunca gözlem noktalarının konuşlandırma işlemleri ile ilgili Rusya’dan açıklama geldi.
Araç sahiplerine büyük indirim müjdesi geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine büyük indirim müjdesi geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim geldi.

Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay