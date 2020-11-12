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Aktüel Suriyeli öğrenciden İzmirli depremzede öğrencilere duygulandıran destek
Aktüel

Suriyeli öğrenciden İzmirli depremzede öğrencilere duygulandıran destek

Şanlıurfa'da yaşayan ve Zonguldak'ta üniversite eğitimi alan Suriyeli öğrenci, İzmir'deki depremzede öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:36:03 -
Suriyeli öğrenciden İzmirli depremzede öğrencilere duygulandıran destek

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli üniversite öğrencisi, İzmir'deki depremzede öğrenciler için kırtasiye desteğinde bulundu.

Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Muhammed Yasin, harçlığıyla aldığı 20 defter, 4 kitap, 18 kalem, 10 silgi ve 10 kalemtraşı, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen öğrencilere gönderilmek üzere İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilciliğine teslim etti.

İHH Bağış Kabul Birimi görevlisi Muhammed Ali Aytış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zonguldak'ta eğitimini sürdüren Suriyeli Muhammed Yasin'in, kendilerini ziyaret ederek İzmir'deki depremzede öğrenciler için kırtasiye bağışında bulunduğunu belirtti.

Yasin'in bu hareketinin kendilerini çok duygulandırdığını anlatan Aytış, şöyle konuştu:

"Muhammed Yasin kardeşimiz, İzmir'deki depremden çok etkilendiğini ve oradaki öğrenciler için kırtasiye desteğinde bulunmak istediğini bize bildirdi. Muhammed'in sadece kendi derdiyle değil Türk kardeşlerinin dertleriyle de dertlenmesi bizi çok duygulandırdı. Kırtasiye malzemelerini makbuz karşılığında alarak İzmirli öğrencilere ulaştıracağız. Suriyeli kardeşimize bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz."


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