Suriyeli muhalifler: Dönüş çağrısı hiledir
Suriyeli muhaliflerin kurduğu Geçici Hükümetin Başkanı Mustafa, sivilleri katleden Esed rejimine destek olan Rusya’nın sponsorluğunda Şam’da düzenlenen mültecilerin geri dönüşü konulu konferansının bir hile olduğunu söyledi.
Konferansı “Rus aldatmacası” olarak değerlendiren Mustafa, “Mültecilerin dönüşü ve yeniden imar kisvesi altında uluslararası toplumdan destek almaya çalışan Rusya, toplanacak paraları yağmalayacak. Rusya ve rejimin mültecilerin geri dönüşü için düzenlediği konferans yeni bir hileden ibarettir. Mültecilerin ülkelerine dönüşünde uluslararası gözetim olmalı” dedi.