  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suriyeli muhalifler: Dönüş çağrısı hiledir
Dünya

Suriyeli muhalifler: Dönüş çağrısı hiledir

Suriyeli muhaliflerin kurduğu Geçici Hükümetin Başkanı Mustafa, sivilleri katleden Esed rejimine destek olan Rusya’nın sponsorluğunda Şam’da düzenlenen mültecilerin geri dönüşü konulu konferansının bir hile olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:21:00 -
Suriyeli muhalifler: Dönüş çağrısı hiledir

Konferansı “Rus aldatmacası” olarak değerlendiren Mustafa, “Mültecilerin dönüşü ve yeniden imar kisvesi altında uluslararası toplumdan destek almaya çalışan Rusya, toplanacak paraları yağmalayacak. Rusya ve rejimin mültecilerin geri dönüşü için düzenlediği konferans yeni bir hileden ibarettir. Mültecilerin ülkelerine dönüşünde uluslararası gözetim olmalı” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden’ın nükleer bomba endişesi
Dünya

Joe Biden’ın nükleer bomba endişesi

ABD’nin 46. başkanı seçilen Joe Biden’in dış politikadaki görüşleri bir analizde sıralandı. İncirlik Hava Üssü’nde ABD’ye ait nükleer bombal..
Komşuda kritik gelişme! Devlet Başkanı hastaneye kaldırıldı
Dünya

Komşuda kritik gelişme! Devlet Başkanı hastaneye kaldırıldı

Yeni tip koronavirüse (Kovid19) yakalandığı belirtilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hastaneye kaldırıldı.

Kemalist Nihat Genç’ten Meral Akşener hakkında bomba tanım
Siyaset

Kemalist Nihat Genç’ten Meral Akşener hakkında bomba tanım

Yazar Nihat Genç’in sosyal medyada İYİ Parti açıklamaları dikkat çekti. 'Gladio milliyetçisi’ diyen Nihat Genç, Meral Akşener’i radarına ald..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay