Suriyeli minik yürüyebilecek! 3 yaşında protez bacak takıldı

Sanayi Mahallesi’nde yaşayan Suriyeli Sabri ve Fadile çiftinin Türkiye’de dünyaya gelen çocukları Muhammed’in bacağı, henüz 3 yaşındayken diz kapağından itibaren kesildi. Çocuğun sokakta koltuk değneğiyle koşmaya çalışırken çekilen görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ile Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği yöneticileri ailesiyle irtibata geçti. Çocuğun protez ihtiyacını, dernek aracılığıyla bir hayırseverin karşılayacağı belirtildi. Muhammed, siparişi verilen protez bacağa bir an önce kavuşmayı bekliyor. Baba Sabri Hüseyin, oğlunun protez ihtiyacını karşılamayı dernek aracılığıyla bir hayırseverin üstlendiğini dile getirerek, “Çocuğum çok sevindi. Protez de olsa ayakları üzerinde yürüyebilecek” dedi.