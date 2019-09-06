Suriyeli Kürtlerden Türkiye’ye destek

Göksel Çağlav Ankara

Geçtiğimiz günlerde Erbil’de bir toplantı düzenleyen Suriyeli Kürt gruplar Türkiye’yi açık bir şekilde destekleme kararı aldı. Aralarında Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Suriye-Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-S), Suriye Kürtleri Demokratik Partisi (PDKS) ve Suriyeli Kürt aşiretlerinin de yer aldığı bölgenin ileri gelenleri terör örgütü PKK/PYD/YPG ve Esed rejimine karşı Türkiye’nin yanında yer alarak siyasi ve askeri destek verilmesi kararlarını dile getirdiler.

Fırat’ın doğusu vurgusu

ENKS Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Kamuran Haco başkanlığında toplanan liderler, “Bölgedeki gelişmelerle ilgili Türk devletine Türk Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile düzenli rapor verilmesi” karara bağladı. Söz konusu bölgenin sadece Afrin ile sınırlı kalmaması gerektiği, Fırat’ın doğusunu da içine alan geniş çaplı bir bilgi paylaşımı yapılması dile getirildi. Toplantıda konuşan Haco, şunları dile getirdi: “Türk devleti ile devam eden ilişkilerin bu dönemde daha da güçlendirilerek, bölgenin güvenli hale getirilmesine katkı sağlamamız gerekiyor. Biz ancak Türkiye yoluyla güvenli bölgede huzur bulabiliriz. Türkleri elimizde tutmamız ve onlarla çalışmamız için Türkler bize ne derse onu en iyi şekilde yerine getirmemiz gerekiyor.”

Karşıt açıklamalara engel

ENKS Başkanlık Kurulu Üyesi Mıhemed İsmail’in de alınan kararları desteklediği aktarıldı. Kendi STK’ları arasında çoğu zaman çelişkiler yaşandığını belirten İsmail, “Bunların da sürekli basına yansıması Türk devletinin bize karşı olan güvenini azaltıyor. Bu çelişkilere neden olan kesimi susturup bertaraf etmeliyiz” dedi. Toplantı sonunda imza altına alınan kararlar arasında şunlar dikkati çekti: “Türklerle ilişkilerin bozulmasına neden olacak her türlü eylem ve söylemden kaçınılacak. Türkleri karalayacak herhangi bir beyanat ve açıklamada bulunulmayacak. Yine PDKS içinde Türklere karşı silahlanmak isteyen bazı gruplar susturulacak. Terör örgütleri ve bölgedeki gelişmelerle ilgili Türkiye’ye raporlar hazırlanarak iletilecek.”