Suriyeli kız bebeğin üzerine kızgın yağ döküldü Gölhisar'da ailesiyle yaşayan Suriyeli Şem Abdullah'ın üzerine dün akşam saatlerinde annesi yemek yaparken kızgın yağ döküldü. Bebeğin vücudunda ve yüzünde ileri derece yanıklar oluştu.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde üzerine dökülen kızgın yağ nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Suriyeli Şem Abdullah (2) adlı kız bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. İhbar üzerine gelen ambulansla önce Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen minik kız daha sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada müdahale edilen Şem Abdullah, Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile yapılan görüşme sonucunda gelen ambulans uçakla İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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