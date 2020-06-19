Suriyeli grafiti sanatçısı savaşın izlerini fırça darbeleriyle siliyor

Suriye’nin İdlib yakınlarında yaşayan Suriyeli grafiti (duvar yazısı) sanatçısı Aziz Asmar, bombardımanlar sonucu oluşan enkazın duvarlarına resimler yaparak savaşın izlerini silmeye çalışıyor.

İdlib’e bağlı Zawiya Dağı köyünde yaşayan Suriyeli genç Aziz Asmar, bütün Suriyeliler gibi yaşadığı saldırıların etkisinden çıkamadığını ve savaşın izlerini resim yaparak silmeye çalıştığını belirtiyor. Aziz Asmar, çoğu akrabasını kaybettikten sonra yaşadığı acıları resim yoluyla aktarmak istiyor. Köyünde yaşanan saldırılara rağmen başka bir yere gitmediğini belirten Aziz Asmar, çok sevdiği köyünde kalıp molozlar üzerine resim çizerek hayata tutunuyor. Asmar, “Esad ve Rus saldırılarının sonucu molozlara resim çiziyoruz. Burada gördüğünüz gibi Rus savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bir saldırıda bu bina büyük bir hasar gördü. Duvara bu köydeki en meşhur ağacı ve insan gölgesini çizdim. Bu ağaç ve insanların gölgeleri bu köye yeni bir hayat ve umut getirecek” ifadelerini kullandı.