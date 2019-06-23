0553 313 94 23

Suriyeli genç kız, boğazı kesilerek öldürüldü

Adana Kozan'da yaşayan 15 yaşındaki Suriyeli genç kız, ağabeyi tarafından evinde boğazı kesilerek vahşice öldürüldü.

23 Haziran 2019 Pazar 14:42
Suriyeli genç kız, boğazı kesilerek öldürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde Suriyeli Mukaddes D. (15), evde bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Genç kızın babası Süleyman (62) ile ağabeyi Behsil D. gözaltına alındı. Behsil D. emniyetteki ilk ifadesinde, kardeşini kendisinin öldürdüğünü öne sürdü.

Olay, ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak'ta meydana geldi. Kısa süre önce, Suriye'nin İdlib kentinden dönen Süleyman D. ile kızı Mukaddes D. arasında evde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya iddiaya göre genç kızın ağabeyi Behsil de katıldı. Tartışma sırasında Mukaddes D. bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Evden gelen çığlıklar üzerine ailenin komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler eve girdiklerinde, Mukaddes D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, Süleyman D. ve oğlu Behsil'i gözaltına aldı.

Mukaddes D.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Şüphelilerden Behsil D. emniyetteki ilk ifadesinde kız kardeşini çıkan tartışmada kendisinin öldürdüğünü öne sürdü. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:42
  1. Adana
  2. Kozan ilçesi
  3. korkunç cinayet
  4. kardeşini öldürdü
  5. boğazını keserek öldürdü
  6. aile içi infaz
  7. kadın cinayeti
  8. Suriyeli genç kız

YORUM YAZ

  • MisafirMisafir22 dk önce
    bunlarin Adanada ne isleri varmis?
  • meçulmeçul42 dk önce
    bunlarıı belli bir bölgeye toparlayın orda bakın artık

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yenilenen İstanbul seçimi
  1. Yenilenen İstanbul seçimi
  2. ABD, İran'a misilleme! Trump emri verdi
  3. Genç çift düğüne giderken kaza yapıp..
  4. Çatışmada yakalanan çete üyeleri..
  5. Ünlü isimler sandık başında
  6. Iyeoka’dan Türk kahvesi eşliğinde..
  7. Bursaspor'da Ali Ay yönetimi ibra..
  8. Kaynarca’da yol çalışmaları sürüyor
  9. Kadıköy’de yangın çıkan binada can..
  10. Başkan Yardımcısı Şengül: "Sorun ve..
  11. Bakan Turhan oyunu Üsküdar’da kullandı
  12. Karahasanoğlu rahatsızlığına rağmen..
  13. Seyir halindeki araçta ele geçirildi!..
  14. Kocahasanlı sahil yolu tamamlandı
  15. Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona..
  16. Bu çay ile metabolizmanız harekete..
  17. Sinop’ta çıkan yangında 2 ev alevlere..
  18. İtfaiye ekipleri güvercin ve yavru..
  19. Lüks cip ile çarpışan otomobil..
  20. Abdullah Avcı: "Futbolcular kendine..
  21. Kepez’den Nostaljik Yeşilçam Sokağı
  22. Ankaralıların başkanı yeniden Hilmi..
  23. MHP’li Akçay; İP sadece MHP'ye düşman
  24. Etiyopya'daki darbe girişiminde BAE..
  25. Batman'da içkiciler isyan ettirdi!..
  26. Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy..
  27. Yalova'da devrilen otomobil hurdaya..
  28. Öyle bir halde sandık başına geldi ki..
  29. Oylarını kullanıp yollara düştüler
  30. Bursaspor, yeni başkanını seçti
Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
"İran ABD'ye sürpriz yaptı"
"İran ABD'ye sürpriz yaptı"
Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

Günün Karikatürü

23 Haziran 2019
Devlet hastanesinde CHP propagandası!
Devlet hastanesinde CHP propagandası!
İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?