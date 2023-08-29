Suriyeli değil Türk ırkçısı çıktı! Zafer Partililerin Suriyeli diye dövdüğü Türkmen genç konuştu

Fatih’te bir kadını taciz ettiği iddiasıyla dövülen ve Zafer Partili hesapların "tacizci sığınmacı" yalanıyla hedef göstererek sosyal medyada görüntülerini paylaştığı şahıs açıklamalarda bulundu.

Fatih’te bir kadını takip ettiği gerekçesiyle yol ortasında dövülen şahsın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Zafer Partisi’ne yakınlığıyla bilinen hesaplar, görüntüleri “tacizci sığınmacı” şeklinde yaptıkları paylaşımlarla algı yaratmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, dayak yiyen şahsın, Iraklı bir Türkmen olduğu ve kadının beyanı hariç tacize dair bir kanıt bulunamadığı ortaya çıktı.

O şahıs açıklamalarda bulundu

Zafer partililerin ırkçı davranışlarıyla hedef gösterdiği şahıs, yaptığı açıklamada İş çıkışında "Sen Suriyelisin!" diye taciz edildiğini belirtirken, "Market çıkışında 11 kişi tarafından darp edildim. Sosyal medyada bu farklı bir şekilde yayınlandı.

Beni Suriyeli zannettiler. Darp edilince kimseye derdimi söyleyemedim. Ben savcılık kararıyla hemen serbest bırakıldım.

Darp raporu alıp, şikayette bulundum. Haftaya inşallah oraya gidip savunacağım. 5 metrelik bir yerden atlamak zorunda kaldım. Sopayla gelenler vardı. Benim için Suriyeli dendikçe, beni daha çok darp ettiler. Hepsi için dava açacağız." ifadelerini kullandı.

dally ummah

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