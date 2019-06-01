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"Suriyeli" algısı oluşturmaya çalışan Cumhuriyet böyle geri vites yaptı!

Cumhuriyet, Özbekistan vatandaşının işlediği belirtilen cinayeti, "Suriyeliler" diyerek servis etti. Gelen tepkilerin üzerine haberin başlığı, "Suriyeliler, Türkmen gencin boğazını kesti" şeklinde değiştirildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:16
"Suriyeli" algısı oluşturmaya çalışan Cumhuriyet böyle geri vites yaptı!

Cumhuriyet provokasyona devam ediyor. Özbekistan göçmeni şahısların kavgasını, “Suriyeliler, Türkmen gencin boğazını kesti” başlığıyla veren operasyon gazetesi, seçimlerden önce ortalığı karıştırmak için fırsat kolluyor.

Başlıkta ‘Suriyeli’, haberin içinde ‘Özbekistanlı’...

Suriyelilere karşı algı oluşturmak isteyen Cumhuriyet, haberin başlığında, “Suriyeliler” ifadesini kullansa da, haberin detayında, “Yapılan çalışma sonrası şüphelilerden Özbekistan vatandaşı Shokhjakhon Sirochev, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.” diye yazdı.

Tepkilerin ardından geri adım attılar

Gelen tepkiler üzerine Cumhuriyet, haberin başlığındaki “Suriyeliler” ibaresini kaldırdı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:16
  1. cumhuriyet
  2. Suriyeli

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  • Ali BULUTAli BULUT35 dk önce
    Memlekette cahil ve aptal çok olunca adamlarda böyle haberler yapıyorlar alıcısı olmayan mal satışa sunulmaz

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