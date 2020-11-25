  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suriyeli ailenin 450 gram doğan bebeği hayata tutundu
Aktüel

Suriyeli ailenin 450 gram doğan bebeği hayata tutundu

Yeniakit Publisher
2020-11-25 14:25:43 -
Suriyeli ailenin 450 gram doğan bebeği hayata tutundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 450 gram ağırlığında dünyaya gelen Suriyeli ailenin bebeği, 102 günlük tedavisinin ardından 2 kilo 600 gram ağırlığına ulaşarak taburcu edildi.

Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 haftalık dünyaya gelen ve 2 ay boyunca solunum cihazına bağlı kalan Meryem bebek, 102 günlük yaşam mücadelesini kazandı.

Neonatoloji Uzmanı Hüseyin Kaya, bebeğin erken doğduğu için akciğerlerinde problem olduğunu, 2 ayın sonunda solunum cihazından ayrıldığını belirtti.

Bebeğin kalp ve göz muayenelerinin tamamlandığını, annesi ile başarılı ve doğru beslenme sağlanarak kilo alımının sağlandığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"450 gram doğan Meryem bebek, 2 bin 600 gram ağırlığına ulaştı. 102 günlük yatış süresinin sonunda şifa ile taburcu edildi. Çok erken doğan bebeklerin taburcu edildikten sonra özellikle nörolojik sorunları açısından ve fizik tedavi rehabilitasyon gibi bölümlerde takip edilmesi gerekmektedir. Takip ve izlenimlerinin belli aralıklarla düzenli olarak devam etmesi yüksek riskli olan bu bebeklerde önem arz etmektedir."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında açıklamalarıyla tepki çeken Bülent Arınç’la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Türkiye misilleme yapacak... Savaş gemileri teyakkuzda!
Ekonomi

Türkiye misilleme yapacak... Savaş gemileri teyakkuzda!

Türk donanması, AB’nin İrini Operasyonu kapsamında Türk bayraklı ticari gemiye baskın düzenlemesinden sonra teyakkuza geçti. Baskını düzenle..
Bakan Koca 3 ili belirtip uyarılarda bulundu
Gündem

Bakan Koca 3 ili belirtip uyarılarda bulundu

Sağlık Bakanı Koca, il sağlık Müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'i işaret ederek uyardı...
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay