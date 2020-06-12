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Dünya

Suriyeli aile Yunanistan'da dolandırıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir internet sitesinden gördüğü evi kiralamak isteyen Suriyeli mülteci aile, kendisini emlakçı olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 19:47:00 -
Suriyeli aile Yunanistan'da dolandırıldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) mülteciler için konaklama yardımı içeren programının sona ermesiyle evsiz kalan aile, internet üzerinden ev aramaya başladı. Aile, Atina merkezde uygun bir ev bulup, kendisini emlakçı olarak tanıtan kişiye 3 aylık kira bedelini verdi.

Evlerine yerleşen aile, daha sonra evin asıl sahibinin gelmesiyle dolandırıldıklarını anladı. Ev sahibinin uyarısıyla evi boşaltan aile, tüm paralarını kaptırdıklarını ve gidecek yerlerinin bulunmadığını anlattı.

Ailenin küçük kızı Samiya, ''İnternette Mısırlı ve kendisini emlakçı olarak tanıtan bir kişi aracılığıyla bu evi bulduk. Kendisine toplam 1000 avro verip, eve yerleştik. Daha sonra evin asıl sahibi geldi ve 'evi boşaltmazsak polisi arayacağını' söyledi. Şimdi paramız da yok gidecek yerimiz de yok." ifadelerini kullandı.

 

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