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Yerel Suriyeli adamın feci ölümü
Yerel

Suriyeli adamın feci ölümü

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli Garip Berho (58) 5 metrelik sarnıca düşerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 10:29:00 -
Suriyeli adamın feci ölümü

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kırsal Akkese Mahallesi'nde Suriyeli Garip Berho (58), evinin önünde bulunan 5 metre derinliğindeki içinde su olan sarnıca düştü.

Berho'nun düştüğünü fark eden çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Su altı polislerinin çalışması sonucu Berho'nun cansız bedeni sarnıçtan çıkarıldı.

Suriyelinin cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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