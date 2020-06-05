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Suriye'den acı haber! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu 1 askerin şehit olduğunu ve 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 23:04:00 - 2020-06-05 23:10:04
Suriye'den acı haber! Şehidimiz var

MSB: İdlib’de 05 Haziran 2020 tarihinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır.

MSB: İdlib’de 05 Haziran 2020 tarihinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir.

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