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Dünya Suriye’deki terör saldırısına ilişkin MSB’den açıklama
Dünya

Suriye’deki terör saldırısına ilişkin MSB’den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerinde düzenledikleri terör saldırılarına ilişkin, "Bu teröristlerin sonu, hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek, akıttıkları masum kanında boğulmaktır." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 18:02:00 -
Suriye’deki terör saldırısına ilişkin MSB’den açıklama

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan başka amacı bulunmayan terör örgütü PKK/YPG'nin, dün Afrin kent merkezindeki terör saldırısının ardından bugün de Azez ve El Bab'da sivilleri hedef aldığı belirtildi.

İnsanlık düşmanı PKK/YPG'li teröristlerin 10 sivilin canına kıyarak 24 kişiyi yaraladığı bildirilen açıklamada, "Bölgedeki huzur ve güveni bozmak üzere insanlık dışı saldırılarıyla Suriyeli kardeşlerimizi katleden bu teröristlerin sonu, hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek, akıttıkları masum kanında boğulmaktır." değerlendirmesi yapıldı.

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Yorumlar

deniz

ARTIK YETER KARDEŞİM GİRİN TEMİZLEYİN PKK YPG Yİ ÖLDÜRÜN İT SÜRÜLERİNİ GİR TİMUR GİBİ KELLELERDEN KULELER DİKİN BAKIN BU HAİN .... YAPI HAÇLI ....KÖPEKLERİNE UŞAKLIK EDİYOR 
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