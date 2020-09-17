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Aktüel Suriye'deki iç savaşta 857 sağlık çalışanı öldürüldü
Aktüel

Suriye'deki iç savaşta 857 sağlık çalışanı öldürüldü

İç savaşta 3 bin 327'si Esed rejimi güçlerince alıkonulan en az 3 bin 353 sağlık personeli özgürlüğüne kavuşmayı bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:15:04 -
Suriye'deki iç savaşta 857 sağlık çalışanı öldürüldü

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'deki iç savaşta 652'si Beşşar Esed rejimi güçlerince olmak üzere toplam 857 sağlık personelinin öldürüldüğünü duyurdu.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana yaşamını yitiren ve alıkonulan sağlık çalışanlarına ilişkin rapor yayımladı.

Rapora göre, söz konusu dönemde sağlık alanında çalışan 857 kişi katledildi.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, 652 sağlık personelini öldürürken, Rus güçlerinin saldırılarında sağlık alanında çalışan 69 kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü DEAŞ 36, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri 13, SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK 6, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar 31, kimliği belirtilmemiş diğer taraflar ise 50 sağlık çalışanını öldürdü.

Diğer yandan dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken, Suriye'deki iç savaşta 3 bin 327'si rejim güçlerince alıkonulan en az 3 bin 353 sağlık çalışanı halen serbest bırakılmayı bekliyor.

Mart 2011'den bu yana Suriye'nin farklı bölgelerinde sağlık tesisleri 862 kez bombalandı veya saldırılar nedeniyle zarar gördü.

Bombalanan sağlık merkezlerinin yüzde 87,1'i Esed rejimi ve Rusya tarafından hedef alındı.


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