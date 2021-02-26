"Suriye'deki durumun takipçisiyiz"

Münübe Yılmaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Suriye-Irak sınırındaki saldırısından sonra yaptığı açıklamada Suriye’deki durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi. Saldırı ile ilgili gazetecilere konuşan Peskov, “Durumu çok yakından takip etmekle birlikte, Suriyeli meslektaşlarımızla sürekli temas halindeyiz” ifadesinde bulundu. ABD’nin Suriye’deki saldırısına dair önceden herhangi bir duyum almadıklarını kaydeden Peskov, konu ilgili temasların askerler arasında devam ettiğini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise saldırıyı kınadıklarını belirterek, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyması için ABD'ye çağrıda bulundu. Zaharova, Suriye topraklarının jeopolitik hesapların yapıldığı bir yer haline getirilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.