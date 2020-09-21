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Dünya Suriye’deki ABD askerlerinin sayısı arttı!
Dünya

Suriye’deki ABD askerlerinin sayısı arttı!

ABD, Suriye sınırları içeresinde Rus askerlerle yaşadığı gerilim üzerine bölgeye daha fazla asker gönderme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 00:14:00 -
Suriye’deki ABD askerlerinin sayısı arttı!

Amerikalı yetkililer, Suriye’de Rusya devletine ait askerlerle yaşanan gerilimin artması üzerine altı zırhlı araçla beraber 100 askerin de ülkenin kuzey doğusuna gönderildiğini duyurdu.

Son zamanlarda Suriye bölgesinde devriye gezen Rus ve ABD askerleri arasında gerilim artmaya başlamıştı.

ABD ordusunun devriyelerine savaş uçaklarının eşlik etme sıklığını artıracaklarını söyleyen ABD Merkez Komutanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban, Kuveyt'ten gönderilen askeri araçların yanı sıra, kısa süre içinde bölgeye bir radar yerleştirileceğini açıkladı.

ABD’nin Suriye'de herhangi bir ulusla savaşmak istemediğini belirten Yüzbaşı Urban, gerektiği takdirde koalisyon güçlerini savunacaklarını ifade etti.

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