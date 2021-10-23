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Gündem Suriye'de Türk SİHA'larından ansızın operasyon! Hepsi havaya uçuruldu
Gündem

Suriye'de Türk SİHA'larından ansızın operasyon! Hepsi havaya uçuruldu

Ayn el-Arab'da (Kobani) terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon düzenlendi. Türk SİHA'ları tarafından hedef alınan teröristlerin bulunduğu araç havaya uçuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 23:08:00 -

 yeniakit.com.tr 

Türk SİHA’ları, Ayn el-Arab’da (Kobani) PKK/YPG terör örgütüne ait bir araca hava harekatı gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklar tarafından, araç içerisindeki teröristlerin tamamının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, araçta terör örgütü YPG mensubu 3 terörist bulunduğu belirtildi ve henüz kimlikleri açıklanmadı.

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