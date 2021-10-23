Suriye'de Türk SİHA'larından ansızın operasyon! Hepsi havaya uçuruldu
Ayn el-Arab'da (Kobani) terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon düzenlendi. Türk SİHA'ları tarafından hedef alınan teröristlerin bulunduğu araç havaya uçuruldu.
yeniakit.com.tr
Türk SİHA’ları, Ayn el-Arab’da (Kobani) PKK/YPG terör örgütüne ait bir araca hava harekatı gerçekleştirdi.
Yerel kaynaklar tarafından, araç içerisindeki teröristlerin tamamının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, araçta terör örgütü YPG mensubu 3 terörist bulunduğu belirtildi ve henüz kimlikleri açıklanmadı.