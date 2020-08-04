  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Suriye'de sokaklara dökülen halk, terör örgütü YPG/PKK ile çatıştı! Yaralılar var

Suriye'de aşiret liderlerinin öldürülmesini protesto etmek için sokaklara dökülen halka terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce ateş açılması üzerine karşılıklı çatışma yaşandı. Çatışma sonucu 5 sivil ile 4 teröristin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 15:01:00 -

Suriye'nin Deyrizor kentinde bir aşiret liderlerinin öldürülmesini protesto eden halk ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 5 sivil ile 4 terörist yaralandı.

Halkın üzerine ateş açtılar

Suriye'nin Deyrizor kentinde halk, Arap Akeydat aşireti liderlerinin YPG/PKK'lı teröristler tarafından öldürülmesini protesto etmek için sokaklara döküldü. Halk, YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkmalarını talep etti. Protestolar sırasında YPG/PKK'lı teröristlerin, halkın üzerine ateş açmasıyla çatışma çıktı.

YPG/PKK'lı teröristler aşiret liderlerini öldürmüştü

Yerel kaynaklar, çatışmada 5 sivil ile 4 teröristin yaralandığını aktardı. İki gün önce Arap Akeydat aşireti liderleri Şeyh Mutasher Al-Hafel ve Şeyh İbrahim Al-Hafel YPG/PKK'lı teröristler tarafından öldürülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı