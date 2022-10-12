Suriye'de silahlı faaliyete katılan terörist Kayseri'de yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, PKK/YPG Silahlı Terör Örgütü'ne üye olduğu tespit edilen 1 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti amacıyla istihbari çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, Suriye’de bulunduğu dönem içerisinde PKK/YPG Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi, Sarıoğlan ilçesinde bulunan ikametine yapılan operasyon ile yakalandı.

Çok sayıda dijital materyale el konuldu

İkamette yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konulurken, gözaltına alınan şahıs da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.