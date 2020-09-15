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Aktüel Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli Arif Kıdıman'ın cenazesi toprağa verildi
Aktüel

Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli Arif Kıdıman'ın cenazesi toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:59:54 -
Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli Arif Kıdıman'ın cenazesi toprağa verildi

DÜZCE (AA) - Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman'ın (40) cenazesi, memleketi Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez Bahçeşehir Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınan Kıdıman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Merkez Büyük Camisi'ne getirildi.

Burada Kıdıman'ın öz geçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Kıdıman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kıdıman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce milletvekilleri Fahri Çakır, Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Üzerinde ve tavanında belirgin şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına Çobanbey ile El-Bab arasında plakasız iki araçtan yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerce çapraz ateş açılmıştı.

Saldırıda araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi Mağazasında çalışan Mehmet Arif Kıdıman şehit olmuş, iki personel yaralanmıştı.


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