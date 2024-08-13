  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suriye'de peş peşe depremler! Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep'te hissedildi
Dünya

Suriye'de peş peşe depremler! Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep'te hissedildi

Yeniakit Publisher
2024-08-13 00:45:00 -

Suriye Hama'da 5.2 büyüklüğünde korkutan deprem! Deprem Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay'dan da hissedildi.

Suriye Hama'da 5.2 büyüklüğünde korkutan deprem! Deprem Hatay ve Şanlıurfa'dan da hissedildi. Saat 23.56 sularında olan deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Suriye'de saat 21.30 sularında da 3.9'luk bir deprem oldu. Peş peşe meydana gelen depremler çevre illerden de hissedildi.

HATAY VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Hama (Suriye) merkezli 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup , ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı İlçe Merkezi’ne AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir.

Gelişmeler takip edilmektedir.

Basına ve Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: İHA

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23