Suriye'de peş peşe depremler! Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep'te hissedildi

Suriye Hama'da 5.2 büyüklüğünde korkutan deprem! Deprem Hatay ve Şanlıurfa'dan da hissedildi. Saat 23.56 sularında olan deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Suriye'de saat 21.30 sularında da 3.9'luk bir deprem oldu. Peş peşe meydana gelen depremler çevre illerden de hissedildi.

HATAY VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Hama (Suriye) merkezli 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup , ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı İlçe Merkezi’ne AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir.

Gelişmeler takip edilmektedir.

Basına ve Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: İHA