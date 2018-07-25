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Suriye'de onlarca ülkenin yapamadığını Türkiye tek başına yapıyor!

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Cerablus, Bab, Azez ilçeleri ile Çobanbey beldesinde son 15 ayda 108 camiyi restore ettirirken, bölgede bakıma muhtaç 160 camide de benzer çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:44
Suriye'de onlarca ülkenin yapamadığını Türkiye tek başına yapıyor!

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV),Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Cerablus, Bab, Azez ilçeleri ile Çobanbey beldesinde son 15 ayda 108 camiyi restore ettirdi.

TDV, Azez ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen ilçe merkezleri, belde ve köylerde teröristlerin daha önce zarar verdiği camilerin onarımını titizlikle sürdürüyor.

Bölge halkının ibadetlerini güvenli ve rahat şekilde yapmalarını amaçlayan TDV, Mart 2017’den bu yana 108 camiyi restore etti.

Bu kapsamda camilerin yıkılan kubbeleri, minareleri, kırılan camları, kapıları ve avizeleri onarılırken, camilerdeki elektrik ve su hatlarının tadilatları yapıldı.

TDV, bölgede bakıma muhtaç 160 camide de benzer çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyor.

AA muhabirine açıklama yapan Azez Müftüsü Ahmet Yasin, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'yla terör örgütleri YPG/PKK/DEAŞ'tan arındırılan Suriye'nin kuzeyinde güvenliğin sağlanmasıyla camilerin tadilatına başlandı." dedi.

Yasin, Azez ilçe merkezinde söz konusu süre içerisinde 17 caminin onarıldığını belirterek, camilerde elektriğinden suyuna, çevre düzenlemelerine kadar birçok işler yapıldığını ve 25 caminin daha tadilattan geçirileceğini aktardı.

'TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Yasin, bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından Türkiye'nin önceliğinin ibadethanelerin tadilatı olduğuna işaret ederek, camilere imam ve müezzinler atandığını söyledi.

Azez'deki camilerde ve kamplarda binlerce çocuğa dini eğitim verildiğini kaydeden Yasin, "Türkiye’nin dini ritüellerimize ve eserlerimize önem vermesi bizi çok mutlu etti. Esed döneminde camilere bu kadar özen gösterilmiyordu. Türkiye’ye bölgemize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

'ALLAH TÜRKİYE'DEN RAZI OLSUN'

Bab ilçe merkezinde restorasyonu tamamlanan Musab Bin Umeyr Camisi müezzini Hasan Ahmed Gahhad da Bab'ın terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılmasından sonra TDV'nin bölgede zarar gören camilerin onarımına başladığını belirtti.

Gahhad, Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Gördüğünüz gibi caminin durumu şu an çok daha iyi. Halıları yeni, duvarlardaki kırık dökükler onarıldı. Allah Türkiye'den razı olsun." şeklinde konuştu.

Bab ilçe merkezinde TDV tarafından onarımı yapılan Ömer Hattap Camisi imamı Ebu Mahmut da ilçe merkezindeki çoğu camilerin halıları, kapıları, pencereleri ve elektrik tesisatlarının TDV tarafından yenilendiğini vurgulayarak, "Şu an camilerde çocuklara Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor. İbadetlerimizi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:44
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