Suriye'de öldürülen terörist sayısı belli oldu
Terör örgütlerine karşı mücadele eden kahraman askerlerimiz teröristlere geçit vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı 1 Ocak’tan itibaren öldürülen teröristlerin toplam sayıları açıklandı!
Yeniakit Ankara
Terör örgütlerine karşı mücadele eden kahraman askerlerimiz teröristlere geçit vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı 1 Ocak’tan itibaren öldürülen teröristlerin toplam sayıları açıklandı!
Her fırsatta Türkiye tarafından Suriye’de kurulan güvenli bölgelere sızmaya çalışan teröristler kahraman komandolarımız geçit vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 Ocak’tan itibaren öldürülen içerisinde DAEŞ terör örgütüne mensup üyelerinde olduğu teröristlerin toplam sayıları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda, “Suriye Harekât alanlarında DEAŞ terör örgütü mensupları dâhil 1 Ocak’tan itibaren 693 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi” ifadeleri kullanıldı.