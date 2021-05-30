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Gündem Suriye'de öldürülen terörist sayısı belli oldu
Gündem

Suriye'de öldürülen terörist sayısı belli oldu

Terör örgütlerine karşı mücadele eden kahraman askerlerimiz teröristlere geçit vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı 1 Ocak’tan itibaren öldürülen teröristlerin toplam sayıları açıklandı!

Yeniakit Publisher
2021-05-30 15:33:00 -
Suriye'de öldürülen terörist sayısı belli oldu

 Yeniakit  Ankara 

Terör örgütlerine karşı mücadele eden kahraman askerlerimiz teröristlere geçit vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı 1 Ocak’tan itibaren öldürülen teröristlerin toplam sayıları açıklandı!

Her fırsatta Türkiye tarafından Suriye’de kurulan güvenli bölgelere sızmaya çalışan teröristler kahraman komandolarımız geçit vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 Ocak’tan itibaren öldürülen içerisinde DAEŞ terör örgütüne mensup üyelerinde olduğu teröristlerin toplam sayıları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda, “Suriye Harekât alanlarında DEAŞ terör örgütü mensupları dâhil 1 Ocak’tan itibaren 693 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi” ifadeleri kullanıldı.


Yeni Akit Gazetesi
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