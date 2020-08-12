Suriye'de neler oluyor? Beşşar Esed fenalaştı
Suriye'yi arkasındaki Rusya ve İran ile birlikte yerle bir eden Beşşar Esed, Meclis konuşması yaptığı sırada fenalaştı.
Suriye'de binlerce insanın ölümüne yol açan Esed rejimi, ateşkes sonrası münferit saldırılara kalkışsa da bölgede sessizliğini koruyor.
Bugün Meclis üyeleri ile bir araya gelerek konuşma yapan Beşşar Esed, kürsüye çıktığı sırada fenalaştı.
Bölgeye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Esed'in kürsüde milletvekillerine seslendiği sırada tansiyonu düştü. Fenalaşan Esed bir süre konuşmasına ara verdi. Sonra yeniden kürsüye çıktı ve konuşmasına kaldığı yerden sürdürdü.
Suriye resmi televizyonunun canlı yayınladığı görüntülerde Esed'in halsiz ve bitkin olduğu kaydedildi.