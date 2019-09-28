“Suriye'de ne işimiz var” diyen Kılıçdaroğlu yine çark etti: Hükümete destek veriyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 'Suriye'de Barışa Açılan Kapı' teması ile gerçekleştirdiği Uluslararası Suriye Konferansı açılışında konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından uluslararası düzeyde düzenlenen "Suriye'de Barışa Açılan Kapı - Uluslararası Suriye Konferansı" başladı. Açılış konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın yaptığı konferansa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Konferansın amacı Türkiye-Suriye arasındaki ilişkileri onarmak"

"Mart 2011'de Suriye'de iç karışıklarla başlayan daha sonra ülke geneline yayılan ve dış müdahalelerin de etkisiyle derinleşen iç savaş kısa sürede küresel ölçekte büyük bir insani felakete dönüştü. Türkiye bölgemizdeki bu yangını söndürebilecek kapasiteye sahip. Güçlü ve itibarlı bir bölge ülkesi iken uygulanan yanlış Suriye politikaları ile komşularımızdaki yangının büyümesine neden oldu. Ve bu yangın hiç tereddütsüz doğrudan Türkiye'yi de etkiledi. İşte bu konferans bölgedeki yangını söndürme istek ve niyetimizin, Türkiye ve Suriye arasındaki tarihsel bağlara ve kardeşliğe verdiğimiz önemin, bölgemizin huzur ve refahına katkı yapma çabamızın ve her şeyden önemlisi Türkiye'nin dış politikasının yeniden barışçıl temeller üzerinde yükselmesine yönelik özlemimizin bir çabasıdır. CHP olarak bu konferansta Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkileri onarmak için Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından bu yana attığımız adımlara bir yenisi ekliyoruz.

Türkiye'nin Suriye'de olmasına destek verdi

"Suriye anayasasını yazacak bir Anayasa Komitesi'ni not ediyor yeni anayasanın Suriye halkının geleceğini aydınlatmasını diliyoruz. Anayasa Komitesi Suriye yönetiminin muhalefet yöneticilerin ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu 1520 kişilik bir komitedir. Bu komite Suriye halkının ortak çıkarlarına ilişkin ortak mutabakat çıkarması beklenir. Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vermesi gerektiğini savunuyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız Suriye halkının olmalıdır."

"İdlib'deki gelişmeler son derece kaygı vericidir. On binlerce teröristin Türkiye'ye sızma olasılığı ülkemiz için ciddi bir tehdittir. Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak için Suriye topraklarında sürdürdüğü terörle mücadeleye inanıyoruz."

"Suriye'de ne işimiz var" demişti

Öte yandan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz dönemlerde hükümetin Suriye konusunda iyi bir politika yürütmediğini söyleyerek, "Ne işimiz var bizim Suriye'de? Biz neden dışarıdan terör örgütlerini getirip, eline silah verip Türkiye'de eğitip Suriye'ye gönderiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.