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'Suriye'de ne işimiz var?' diye soranlara Burhan Kuzu, Necmettin Erbakan'ın görüşleriyle cevap verdi

AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatına ilişkin paylaşımlar yaparak, yapılan operasyonun amacına değindi. Burhan Kuzu, Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan’ın Suriye ile ilgili açıklamalarını gündeme getirdi.

10 Ekim 2019 Perşembe 10:11
'Suriye'de ne işimiz var?' diye soranlara Burhan Kuzu, Necmettin Erbakan'ın görüşleriyle cevap verdi

Barış Pınarı Harekatı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle başladı.

Barış Pınarı Harekatına ilişkin twitter’dan açıklamalarda bulunan AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, ‘Suriye’de ne işimiz var?’ diye soranlara karşı Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan’ın Suriye ile ilgili açıklamalarını paylaştı.

Burhan Kuzu, ‘İşte bu operasyon bu planı engellemek için yapılmaktadır. Suriye’de ne işimiz var diyenlere en güzel cevap bu olabilir. Nur içinde yat Erbakan Hocam. Mekanın cennet olsun.’ İfadelerini kullandı.

Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan’ın Suriye ile ilgili görüşlerinde, ‘Onların Suriye’yi istemelerindeki en büyük nedeni Türkiye’yi işgal etmektir. Eğer bir gün mesele Suriye olursa, bilin ki hedef Türkiye’dir.’ İfadeleri yer alıyor.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:11
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Necmettin Erbakan
  4. Suriye
  5. AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu
  6. Suriye’de ne işimiz var?
  7. işgal

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