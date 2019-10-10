'Suriye'de ne işimiz var?' diye soranlara Burhan Kuzu, Necmettin Erbakan'ın görüşleriyle cevap verdi

Barış Pınarı Harekatı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle başladı.

Barış Pınarı Harekatına ilişkin twitter’dan açıklamalarda bulunan AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, ‘Suriye’de ne işimiz var?’ diye soranlara karşı Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan’ın Suriye ile ilgili açıklamalarını paylaştı.

Burhan Kuzu, ‘İşte bu operasyon bu planı engellemek için yapılmaktadır. Suriye’de ne işimiz var diyenlere en güzel cevap bu olabilir. Nur içinde yat Erbakan Hocam. Mekanın cennet olsun.’ İfadelerini kullandı.

Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan’ın Suriye ile ilgili görüşlerinde, ‘Onların Suriye’yi istemelerindeki en büyük nedeni Türkiye’yi işgal etmektir. Eğer bir gün mesele Suriye olursa, bilin ki hedef Türkiye’dir.’ İfadeleri yer alıyor.