Suriye’de muhalifler Rus subayı öldürdü
Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerce düzenlenen saldırıda bir Rus subayın öldüğü belirtildi.
Bölgeden haber aktarımı yapan Step haber ajansının Suriyeli muhalif kaynaklara dayandırdığı habere göre, Lazkiye ili kuzeyindeki Türkmen Dağı bölgesine yönelik muhaliflerce gerçekleştirilen topçu atışlarında bir Rus subay öldü. Rus subayın öldürüldüğü saldırının, Rusya’nın geçtiğimiz gün Türkiye’nin desteklediği muhalifleri hedef aldığı saldırıya cevaben gerçekleştirildiği ifade edildi.
Rusya, önceki gün İdlib’de muhalif askerlerin eğitim aldığı merkezi bombalamış, saldırıda 70 kişi hayatını kaybetmişti.