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Dünya Suriye’de muhalifler Rus subayı öldürdü
Dünya

Suriye’de muhalifler Rus subayı öldürdü

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerce düzenlenen saldırıda bir Rus subayın öldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:29:00 -
Suriye’de muhalifler Rus subayı öldürdü

Bölgeden haber aktarımı yapan Step haber ajansının Suriyeli muhalif kaynaklara dayandırdığı habere göre, Lazkiye ili kuzeyindeki Türkmen Dağı bölgesine yönelik muhaliflerce gerçekleştirilen topçu atışlarında bir Rus subay öldü. Rus subayın öldürüldüğü saldırının, Rusya’nın geçtiğimiz gün Türkiye’nin desteklediği muhalifleri hedef aldığı saldırıya cevaben gerçekleştirildiği ifade edildi.

Rusya, önceki gün İdlib’de muhalif askerlerin eğitim aldığı merkezi bombalamış, saldırıda 70 kişi hayatını kaybetmişti.

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