Suriye'de halk elektriksiz kaldı
Suriye'de doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonrası elektrik üretiminde sıkıntı yaşandı.
Suriye Resmi Haber Ajansı (SANA) tarafından verilen bilgiye göre, Şam kırsalında bulunan doğal gaz boru hattında patlama olması sebebiyle elketrikte kesintiler yaşanığı açıklandı.
Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı'na göre , Şam vilayetinin Al-Dumayr ve Adra kasabaları arasındaki Doğalgaz Boru Hattı'nın bir kısmı patlamada hasar gördü ve Pazar gecesi elektrik kesintileri oldu.