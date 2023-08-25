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Dünya Suriye'de Esed karşıtları sokakta! Gösteriler Halep'e sıçradı
Dünya

Suriye'de Esed karşıtları sokakta! Gösteriler Halep'e sıçradı

Yeniakit Publisher
2023-08-25 12:56:00 -

Suriye'nin güneyinde devam eden rejim karşıtı protesto gösterileri, Esed rejimi kontrolündeki Halep'e de sıçradı.

Syria TV'nin haberine göre, göstericiler dün gece, ekonomik krizi protesto etmek üzere Halep'te Esed rejimi kontrolündeki El Firdevs, Es Sekri ve Selahaddin mahallelerinde toplandı.

Esed rejimi güvenlik güçlerinin zırhlı araçlarla El Firdevs mahallesinde göstericileri dağıtmaya çalıştığı bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) aktadığına göre ülkenin doğusundaki Deyrizor kenti kırsalındaki bölgelerde de rejim karşıtı protestolar düzenlendi.

Deyrizor'un batısındaki El Hussan mahallesinde toplanan halk rejim karşıtı protesto düzenledi.

Öte yandan Dürzilerin çoğunluğu oluşturduğu ülkenin güneyindeki Suveyda kentinde de rejim karşıtı protestolar geçen haftadan bu yana devam ediyor.
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Göstericiler, kötüleşen ekonomik durumu, zorlaşan hayat şartlarını protesto ederken rejim değişikliği ve bazı mahkumların salıverilmesini talep ediyor.

Suveyda kenti, Esed rejiminin 2011'de sivil halka şiddetli müdahalesi sonrası başlayan çatışmalardan etkilenmemişti. Ancak çatışmaların ekonomik duruma olumsuz etkisi, kentte zaman zaman Esed rejimi karşıtı protestoların düzenlenmesine neden oluyor.

Dürzilerin kentte İran varlığına da karşı çıktığı biliniyor.

Geçen yıl, Dürzi topluluğu yetkililerinden Şeyh Leys el Belavs "Bu andan itibaren Suveyda'da İran ve Hizbullah'ı destekleyen kimseyi görmek istemiyoruz, bunları destekleyen herkes bizim için meşru bir hedef haline gelecek." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Mepa News

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