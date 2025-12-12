Suriye’de düğüne el bombalı saldırı: 17 yaralı

Suriye’nin güneybatısında yer alan Dera kentine bağlı Abdeen köyü, korkunç bir saldırıya sahne oldu. Köyde gerçekleştirilen bir düğün sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kalabalığa doğru el bombalı saldırı düzenlendi.

Dera Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırı sonucu 17 kişinin yaralandığı doğrulandı. Yaralılardan 5'i çocuk olduğu belirtilirken, tamamı Dera Ulusal Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların çoğunun sağlık durumunun hafif olduğu aktarılırken, patlamanın şiddeti nedeniyle bir kişinin ise maalesef bacağının koptuğu bildirildi.

Saldırının faillerinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak amacıyla bölgede kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Saldırının arkasındaki neden henüz bilinmiyor.