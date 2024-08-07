Suriye'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika haberi... Suriye'nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Suriye'nin Azez ilçesinde bulunan Şat Kontrol Noktası'nda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 9 kişi hayatını kaybedip, 13 kişi de yaralanırken, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırının arkasında terör örgütü PKK/YPG olduğu düşünülüyor.
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