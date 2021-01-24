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Gündem Suriye'de Ayasofya'nın kopyası yapılıyor!
Gündem

Suriye'de Ayasofya'nın kopyası yapılıyor!

Müzeden aslı olan camiye dönüştürülen Ayasofya'nın kopyası Suriye'de kilise olarak Temmuz ayında açılacak. Esed'in yapılması için talimat verdiği kilise aynı zamanda milis anıtı olacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 11:54:00 -
Suriye'de Ayasofya'nın kopyası yapılıyor!

Müzeden aslı olan camiye dönüştürülen Ayasofya'nın bir kopyası Suriye'de yapılıyor. Temmuz ayında açılacak olan kilise aynı zamanda milis anıtı olacak.

Suriye'nin Sukeylebiye kentinde Beşar Esad'ın talimatıyla Ayasofya Camii'nin kopyası yeni bir kilise inşa ediliyor.

Bir Ortodoks katedrali olarak hizmet verecek olan tapınak, aynı zamanda kentte yaşamını yitiren askerlerin anıtı olacak.

Temmuz'da bitecek

İstanbul'daki Ayasofya'dan esinlenerek geçen sonbaharda yapımına başlanan kilisenin,Temmuz 2021’de tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Milis anıtı olacak

Şehir milisleri komutanı Nabil Abdullah, Hıristiyan nüfusun çoğunluğu oluşturduğu Sukeylebiye kentinde inşa edilecek tapınağın sadece bir kilise değil, aynı zamanda kenti militanların saldırılarından korurken yaşamını yitiren asker ve milislerin anıtı olacağını söyledi.

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Yorumlar

Kavkaz

iyi, kendinizi de o kilisenin bahçesine gömün. yeriniz belli olsun, her gün ziyaret eder, mezarınıza tükürürüz. şerefsizlikte çığır açtınız. milyonlarca masumun kanına girdiniz, mezarlarınız şerefsizlik anıtı olacak.
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