Suriye’de 14 PKK’lı terörist öldürüldü
Suriye’de terörden arındırılan Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde kan dökmeye çalışan 14 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve terör saldırısı için sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Terörle mücadeleye 2 Atak daha dahil edildi
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı envanterine terörle mücadelede etkin görev alacak 2 Atak helikopter dahil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Haine korku, masuma merhamet, yüce Türk milletine ve Rabbimize emanet kahraman güçlerimize başarı diliyoruz” denildi.