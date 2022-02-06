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Aktüel Suriye’de 14 PKK’lı terörist öldürüldü
Aktüel

Suriye’de 14 PKK’lı terörist öldürüldü

Suriye’de terörden arındırılan Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde kan dökmeye çalışan 14 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 22:23:00 -
Suriye’de 14 PKK’lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve terör saldırısı için sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Terörle mücadeleye 2 Atak daha dahil edildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı envanterine terörle mücadelede etkin görev alacak 2 Atak helikopter dahil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Haine korku, masuma merhamet, yüce Türk milletine ve Rabbimize emanet kahraman güçlerimize başarı diliyoruz” denildi.

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