Postür rahatsızlıklara dikkat: Masabaşı çalışanlar risk altında! Omuz ağrısına iyi gelen egzersizler
Masabaşı çalışanların sağlık sorunları her geçen gün artma riskiyle karşı karşıya.
Masabaşı çalışanların sağlık sorunları her geçen gün artma riskiyle karşı karşıya.
Duruş bozukluğu ve postür rahatsızlıkları oldukça revaçta. Bunun nedeni ise telefon kullanımının sıklığı ve masabaşı çalışma düzeni... Peki omuz ve boyun ağrılarına en iyi gelecek egzersizler neler?
Bilgisayar başında geçirilen uzun saatler, farkında olmadan omuzlarımıza binen yükü devasa boyutlara taşıyabiliyor.
Kambur duruş omuz eklemi üzerindeki baskıyı artırarak omuz sıkışma sendromu (impingement), kronik kas ağrıları ve hatta ilerleyen dönemlerde hareket kısıtlılığına yol açar.
Çanta veya poşetleri tek omuzda ya da tek elde taşımamalıyız. Yükü iki kolumuza da eşit dağıtmamız gerekir. Sırt çantası kullanılacaksa iki askı birlikte kullanılmalıdır.
Omuz eklemi hareket ettikçe beslenir. Gün içinde en az 2-3 saatte bir omuz çevirme, esneme ve hafif germe hareketleri yapılmalıdır. Masa başında molalar önemlidir. Omuz ağrısına ne yol açar? Spordan önce mutlaka ısınma hareketleri yapmalıyız. Uzun süre boyunca bilgisayar başında yanlış oturmak Sürekli öne eğik bir şekilde telefon kullanmak
Ağır sırt çantaları veya tek omuzda taşınan çantalar Laptop ve dosya çantalarının taşınması. Valiz gibi ağır yükler... Ağır poşetlerin tek kolla kaldırılması Hareketsiz yaşam tarzına sahip olmak. Düzenli omuz egzersizleri yapmamak Ani ve bilinçsiz yapılan spor hareketleri yarardan çok zarar verir
Önerilen 5 faydalı egzersiz nedir? Günlük hayatta 5 egzersizin düzenli yapılmasının, boyun, omuz ve sırt kaslarının çalışmasına yardımcı olacağını belirten Prof. Dr. Çift, basit ama etkili 5 egzersizi şöyle sıralıyor:
Omuz germe Otururken ya da ayakta dik durarak omuzlarınızı kulaklara doğru kaldırın, geriye doğru çevirerek indirin. 10 kez geriye, 10 kez öne doğru yapın.
Kürek kemiği sıkıştırma Omuzlarınızı geriye doğru çekerek iki kürek kemiğini birbirine yaklaştırın. 5 saniye tutun ve gevşetin. 10 tekrar yapın.
Boyun germe Çenenizi önce bir omuza değdirip 5'e kadar sayın. Sonra aynı işlemi diğer omuza yapıp hareketleri 10 defa tekrar edin.
Duvar yürüyüşü Yüzünüz duvara dönük şekilde durun. Parmaklarınızı duvarda yukarı doğru "yürütün". Kolunuzu zorlamadan yukarıya götürün. 5 saniye bekleyin, indirin. 10 tekrar yapın.Bu işlemi duvara yan dönerek de aynı şekilde uygulayın.
Kol sallama Hafif bir şekilde öne doğru eğilin ve bir elinizi masa ya da sabit bir yere destek olarak dayayın. Diğer kolunuzu serbest bırakın. Kolunuzu küçük daireler çizerek yavaş ve kontrollü şekilde hareket ettirin. Bu hareketleri her iki kola da 3 dakika boyunca uygulayın.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23