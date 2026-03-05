Postür rahatsızlıklara dikkat: Masabaşı çalışanlar risk altında! Omuz ağrısına iyi gelen egzersizler

Kol sallama Hafif bir şekilde öne doğru eğilin ve bir elinizi masa ya da sabit bir yere destek olarak dayayın. Diğer kolunuzu serbest bırakın. Kolunuzu küçük daireler çizerek yavaş ve kontrollü şekilde hareket ettirin. Bu hareketleri her iki kola da 3 dakika boyunca uygulayın.