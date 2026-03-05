  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ahmet Çakar'dan Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu'na tepki: Utanmazlık yapıyorsunuz Postür rahatsızlıklara dikkat: Masabaşı çalışanlar risk altında! Omuz ağrısına iyi gelen egzersizler Eski ABD istihbarat subayı Scott Ritter'ddan o ülkeye uyarı: Türkiye'ye saldırırsanız haritadan silinirsiniz MASAK’tan kirli paraya nefes kesen operasyon: Bir milyon kişi radara takıldı Orta Doğu'da savaşın gerilimi... Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu Sıcak gelişme: S-400 vuruldu Sakın ‘kasko yaptıran yok’ demeyin! Yeni araç sahipleri servetini böyle koruyor 66 yıldır tarifi sır gibi saklanıyor! Siparişler Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor İspanya'dan ses getiren araştırma! Herkesi şaşırttı: 'Bebek beyni' kavramının bilimsel temeli ortaya çıktı
Sağlık
13
Yeniakit Publisher
Postür rahatsızlıklara dikkat: Masabaşı çalışanlar risk altında! Omuz ağrısına iyi gelen egzersizler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Postür rahatsızlıklara dikkat: Masabaşı çalışanlar risk altında! Omuz ağrısına iyi gelen egzersizler

Masabaşı çalışanların sağlık sorunları her geçen gün artma riskiyle karşı karşıya.

#1
Foto - Postür rahatsızlıklara dikkat: Masabaşı çalışanlar risk altında! Omuz ağrısına iyi gelen egzersizler

Duruş bozukluğu ve postür rahatsızlıkları oldukça revaçta. Bunun nedeni ise telefon kullanımının sıklığı ve masabaşı çalışma düzeni... Peki omuz ve boyun ağrılarına en iyi gelecek egzersizler neler?

#2
Foto - Postür rahatsızlıklara dikkat: Masabaşı çalışanlar risk altında! Omuz ağrısına iyi gelen egzersizler

Bilgisayar başında geçirilen uzun saatler, farkında olmadan omuzlarımıza binen yükü devasa boyutlara taşıyabiliyor.

#3
Foto - Postür rahatsızlıklara dikkat: Masabaşı çalışanlar risk altında! Omuz ağrısına iyi gelen egzersizler

Kambur duruş omuz eklemi üzerindeki baskıyı artırarak omuz sıkışma sendromu (impingement), kronik kas ağrıları ve hatta ilerleyen dönemlerde hareket kısıtlılığına yol açar.

#4
Foto - Postür rahatsızlıklara dikkat: Masabaşı çalışanlar risk altında! Omuz ağrısına iyi gelen egzersizler

Çanta veya poşetleri tek omuzda ya da tek elde taşımamalıyız. Yükü iki kolumuza da eşit dağıtmamız gerekir. Sırt çantası kullanılacaksa iki askı birlikte kullanılmalıdır.

#5
Foto - Postür rahatsızlıklara dikkat: Masabaşı çalışanlar risk altında! Omuz ağrısına iyi gelen egzersizler

Omuz eklemi hareket ettikçe beslenir. Gün içinde en az 2-3 saatte bir omuz çevirme, esneme ve hafif germe hareketleri yapılmalıdır. Masa başında molalar önemlidir. Omuz ağrısına ne yol açar? Spordan önce mutlaka ısınma hareketleri yapmalıyız. Uzun süre boyunca bilgisayar başında yanlış oturmak Sürekli öne eğik bir şekilde telefon kullanmak

#6
Foto - Postür rahatsızlıklara dikkat: Masabaşı çalışanlar risk altında! Omuz ağrısına iyi gelen egzersizler

Ağır sırt çantaları veya tek omuzda taşınan çantalar Laptop ve dosya çantalarının taşınması. Valiz gibi ağır yükler... Ağır poşetlerin tek kolla kaldırılması Hareketsiz yaşam tarzına sahip olmak. Düzenli omuz egzersizleri yapmamak Ani ve bilinçsiz yapılan spor hareketleri yarardan çok zarar verir

#7
Foto - Postür rahatsızlıklara dikkat: Masabaşı çalışanlar risk altında! Omuz ağrısına iyi gelen egzersizler

Önerilen 5 faydalı egzersiz nedir? Günlük hayatta 5 egzersizin düzenli yapılmasının, boyun, omuz ve sırt kaslarının çalışmasına yardımcı olacağını belirten Prof. Dr. Çift, basit ama etkili 5 egzersizi şöyle sıralıyor:

#8
Foto - Postür rahatsızlıklara dikkat: Masabaşı çalışanlar risk altında! Omuz ağrısına iyi gelen egzersizler

Omuz germe Otururken ya da ayakta dik durarak omuzlarınızı kulaklara doğru kaldırın, geriye doğru çevirerek indirin. 10 kez geriye, 10 kez öne doğru yapın.

#9
Foto - Postür rahatsızlıklara dikkat: Masabaşı çalışanlar risk altında! Omuz ağrısına iyi gelen egzersizler

Kürek kemiği sıkıştırma Omuzlarınızı geriye doğru çekerek iki kürek kemiğini birbirine yaklaştırın. 5 saniye tutun ve gevşetin. 10 tekrar yapın.

#10
Foto - Postür rahatsızlıklara dikkat: Masabaşı çalışanlar risk altında! Omuz ağrısına iyi gelen egzersizler

Boyun germe Çenenizi önce bir omuza değdirip 5'e kadar sayın. Sonra aynı işlemi diğer omuza yapıp hareketleri 10 defa tekrar edin.

#11
Foto - Postür rahatsızlıklara dikkat: Masabaşı çalışanlar risk altında! Omuz ağrısına iyi gelen egzersizler

Duvar yürüyüşü Yüzünüz duvara dönük şekilde durun. Parmaklarınızı duvarda yukarı doğru "yürütün". Kolunuzu zorlamadan yukarıya götürün. 5 saniye bekleyin, indirin. 10 tekrar yapın.Bu işlemi duvara yan dönerek de aynı şekilde uygulayın.

#12
Foto - Postür rahatsızlıklara dikkat: Masabaşı çalışanlar risk altında! Omuz ağrısına iyi gelen egzersizler

Kol sallama Hafif bir şekilde öne doğru eğilin ve bir elinizi masa ya da sabit bir yere destek olarak dayayın. Diğer kolunuzu serbest bırakın. Kolunuzu küçük daireler çizerek yavaş ve kontrollü şekilde hareket ettirin. Bu hareketleri her iki kola da 3 dakika boyunca uygulayın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu
Gündem

Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul’da ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’ye yapılan testlerin sonucu belli oldu...
Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri
Gündem

Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri

Kuveyt Sağlık Bakanı Dr. Ahmad Al-Awadhi’nin ülkeye düşen İran füzeleriyle ilgili vakalara ilişkin açıklaması, İran füzelerinin yüksek hassa..
Saatlerdir hiçbir açıklama yapmamışlardı! Ve İran Türkiye'ye atılan füzeyle ilgili sessizliğini bozdu
Gündem

Saatlerdir hiçbir açıklama yapmamışlardı! Ve İran Türkiye'ye atılan füzeyle ilgili sessizliğini bozdu

Hatay'da NATO tarafından düşürülen İran füzesiyle ilgili Tahran yönetiminden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Türkiye topraklarına doğru..
Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı
Gündem

Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı

Sri Lanka açıklarında imdat çağrısı yapan İran savaş gemisi IRIS Dena’nın Hint Okyanusu’nun derinliklerine gömüldüğü resmen teyit edildi. Ga..
İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu
Gündem

İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu

CNN TÜRK muhabirinin telefonunun şifresiz açılması ve kameraların bantlanması, "güvenli" denilen sistemlerin arkasındaki karanlık ilişkileri..
Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü
Dünya

Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü

Irak’ta elektrik sisteminin tamamen çökmesiyle ülke genelinde geniş çaplı kesinti yaşanıyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23